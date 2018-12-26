Із візитами до сусідів

Юні вихованці Тернопільської КДЮСШ №1, які займаються вільною боротьбою, взяли участь ще в двох престижних турнірах. І в Калуші Івано-Франківської області, і в Чернівцях їм удалося завоювати по одній золотій і бронзовій медалі.

У Калуші 120 борців віком до чотирнадцяти років із Одеської, Миколаївської і сусідніх з Івано-Франківською областей, а також Білорусі і Молдови сперечалися за нагороди традиційного «Фестивалю вільної боротьби». В суперечці атлетів, чия вага не перевищує 75 кілограмів, не було рівних Давидові Дедіву, яким опікується Дмитро Красовський. А підопічний Сергія Цимбала Володимир Давибіда виборов «бронзу» у ваговій категорії до 85кілограмів. Варто відзначити і Сергія Подолянюка, з яким також займається Дмитро Красовський. У своїй ваговій категорії юнак фінішував п’ятим.

Аналогічного успіху, як ви вже знаєте, в Чернівцях домоглися і підопічні Валерія Красовського, які взяли учать у традиційному міжнародному турнірі на призи ветеранів боротьби Буковини. В змаганнях взяли участь півтори сотні атлетів віком до тринадцяти років з багатьох областей нашої держави, Молдови, Румунії і Білорусі. І ніхто з них так і не зміг у ваговій категорії до 57 кілограмів скласти гідну конкуренцію Юрієві Беліченку. А серед борців, чия вага не перевищує 48 кілограмів, відзнак за третє місце удостоївся Родіон Чорний. Нарешті п’ятим у своїй ваговій категорії став Володимир Кутник.

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