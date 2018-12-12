Кубкові баталії

У Кам’янському Дніпропетровської області на початку цього тижня завершився Кубок України з плавання серед спортсменів з вадами слуху. Серед трьох тернопільських плавців, які взяли в ньому участь, медаль пощастило завоювати лише Іллі Султанову.

Підопічний Ольги Федчишин і Марини Дзюбановської відзначився у плаванні на 50 метрів вільним стилем, виборовши третє місце. На аналогічній дистанції, але у плаванні на спині фінішував відразу за призерами, а після короткого спринту батерфляєм посів п’яте місце. В активі спортсмена також шоста позиція на дистанції 100 метрів вільним стилем і восьма — батерфляєм.

Двом же іншим нашим землякам для того, аби скласти конкуренцію лідерам, ще потрібно інтенсивніше тренуватися. На коротших відрізках Вікторія Мороз, скажімо, вже допливає до фінішу в різних стилях на п’ятому-сьомому місцях, а ось на довших — на сьомому і дев’ятому. Як і Андрій Древа, який під час кубкових перегонів порадував хіба дев’ятою позицією в плаванні батерфляєм на 50 метрів.

Фото з вільних джерел