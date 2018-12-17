Майбутні медики — палкі прихильники малої ракетки

Протягом півтора тижня в просторому холі палацу спорту «Текстильник» тривали баталії відкритого юнацького турніру з настільного тенісу. Приватний вищий навчальний заклад «Медичний коледж» і тернопільський обласний центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» організували його з нагоди Дня Збройних сил України.

Традиційні старти, які провели вже втретє, проходили за коловою системою. І жоден з поєдинків аматорів малої ракетки не залишився без палкої підтримки їхніх товаришів по навчанню. В азартній боротьбі гору, як і належить за спортивним принципом, узяли найсильніші. Причому права піднятися на п’єдестал пошани удостоїлися відразу троє студентів третього курсу, які опановують спеціалізацію «стоматологія ортопедична». Переміг Василь Слободян, за ним — Андрій Довбуш і Михайло Свергун. До шістки ж найкращих увійшли ще один старшокурсник Дмитро Лисий, який освоює лікувальну справу, і два першокурсники — майбутні стоматологи Тарас Шилівський і Назар Гевко.

Ділове співробітництво приватного вищого навального закладу «Медичний коледж» та обласного центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» продовжилося проведенням у ці дні аналогічного традиційного турніру з настільного тенісу серед дівчат. Представниці прекрасної половини людства сперечаються за призи від Святого Миколая. Урочиста церемонія нагородження переможців і призерів обох турнірів відбудеться в середу, 26 грудня. На них уже очікують медалі, грамоти, нагородна атрибутика з логотипом «Спорт для всіх».

О. ГИКАВА.

На фото: під час турніру юнаків.

Фото з архіву організаторів