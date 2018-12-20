На чотирьох — шість чемпіонських титулів

У столиці нашої держави визначилися лауреати Кубка України з кікбоксингу WPKA серед дорослих і Всеукраїнських змагань пам’яті дітей — жертв голодомору в Україні серед юніорів та юнаків. За нагороди сперечалися близько чотирьох сотень атлетів із дванадцяти областей і Києва, які виступили в розділах лоу-кік, фул-контакт та орієнтал.

Збірна Тернопільщини, до складу якої увійшли і вихованці ОДЮСШ із літніх видів спорту, завоювала вісім золотих і по шість срібних та бронзових медалей. Серед переможців всеукраїнських змагань і вихованці навчального спортивного закладу. Дворазовими чемпіонами в своїх вагових і вікових категоріях стали Олександр Мітюрьов з Романом Воробцем. На верхню сходинку п’єдесталу пошани піднялися також Артем Сварян і Антон Чвач.

Юні кікбоксери тренуються під керівництвом Сергія Колесника та Ігоря Кріля.

А. ЯЦИНА,

заступник директора Тернопільської ОДЮСШ із літніх видів спорту.

Фото з архіву автора