Не хочуть дівчата від юнаків відставати

Услід за юнаками дівчата з приватного вищого навчального закладу «Медичний коледж» також визначили лауреатів традиційних змагань із настільного тенісу. Протягом усього минулого тижня чарівні студентки в просторому холі палацу спорту «Текстильник» завзято сперечалися за нагороди турніру на призи Святого Миколая.

Звісно, що тепер юнаки стали палкими вболівальниками. Особливо старшокурсники зі спеціалізації «Стоматологія ортопедична». Надзвичайно емоційно вони передусім переживали за дівчат зі спеціальності «Фармація». І геть не тому, що майбутні працівниці аптек найчарівніші. В настільному тенісі теж на своєму аматорському рівні неабияк управні.

Підсумки змагань за коловою системою про це наочно засвідчили. Перемогла другокурсниця Юлія Тивонюк. За нею — третьокурсниці Ольга Добрянська і Олена Руда. Решту троє призових місць, як і в проведених напередодні змаганнях юнаків, вибороли ті, хто мріє прийти на зміну лідерам. Окрім, звісно, третьокурсниці Людмили Хрущ зі спеціальності «Медичне сестринство», яка фінішувала четвертою. А п’яте і шосте місця вибороли молодші подруги останньої, першокурсниці Мар’яна Сиско і Діана Руда зі спеціалізації «Лікувальна справа».

Тернопільський обласний центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» і викладацько-педагогічний колектив «Медичного коледжу» нагородили лауреатів змагань юнаків і дівчат із настільного тенісу медалями, грамотами і призами з атрибутикою «Спорту для всіх».

О. ГИКАВА.

Фото з архіву тернопільського «Спорту для всіх»