Підростають майбутні майстри

У Заліщицькому аграрному коледжі імені Є. Храпливого визначилися лауреати особисто-командної першості Тернопільської області з настільного тенісу серед юнаків і дівчат, яким до шістнадцяти років. У напружених баталіях майбутніх майстрів малої ракетки взяли участь вихованці Тернопільської ОДЮСШ, Заліщицької, Бережанської і Чортківської дитячо-юнацьких спортивних шкіл.

В особистому турнірі юнаків тон задавали господарі. Чемпіонський титул заслужено дістався Андрієві Зенюку, віце-чемпіонський — його братові Дмитрові. А третє місце виборов тернопілець Віктор Іваницький. Перемогли Зенюки і в парному розряді, випередивши в боротьбі за перше місце бережанців Олександра Баковського з Михайлом Проскуренком і теж уже згаданого Віктора Іваницького з Віталієм Дерев’яником.

Гідно постояла за честь господарів і Роксолана Будник, не дозволивши зазіхнути на перше місце турніру дівчат Юлії Речицькій із Бережан і вихованці Тернопільської ОДЮСШ Нелі Марчук. До того ж і в парі з Галиною Демчук теж випередили конкуренток з обласного центру — Лілію Іваськів з Нелею Марчук та Анастасію Осіпову з Дариною Огінською.

За таких обставин зайве, мабуть, казати, що і в змішаних парах вихованці Заліщицької ДЮСШ почувалися фаворитами. Перше місце вибороли Роксолана Будник з Андрієм Зенюком, друге — Галина Демчук із Дмитром Зенюком. А третє дісталося Юлії Речицькій і Олександрові Баковському з Бережан.

І все ж таки одна перемога господарям не дісталася. В командному заліку турніру дівчат їх випередила збірна Тернопільської ОДЮСШ. Треті — бережанки. Натомість у командному заліку турніру юнаків перше місце завоювали тенісисти із Заліщиків. Друге місце в Тернопільської ОДЮСШ, третє — Бережанської ДЮСШ. Лауреати нагороджені кубками, медалями та грамотами.

На фото: юні тенісисти із Заліщиків зі своїми наставниками Ярославом УШІЄМ і Ольгою МАМАЛИГОЮ.

Фото Юрія ВІЙТИКА