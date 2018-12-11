СБУ: УПЦ Московського патріархату є знаряддям у руках російських спецслужб

Служба безпеки України представила серію спеціальних інформаційних буклетів у процесі інформування громадськості про форми і методи російської агресії.

«Перші два випуски присвячені терористичній діяльності спецслужб РФ в Україні та використанню Росією у гібридній війні релігійних структур Московського патріархату, – йдеться в повідомленні прес-центру СБУ. – Буклети, які видані українською та англійською мовами, містять спеціальні QR-коди, що надають можливість прямого доступу до компільованої інформації про відповідні факти російської злочинної діяльності як викриті СБ України, так і зібрані громадськими активістами.

Фото буклетів із сайту СБУ