Це вам не «Челсі» з «Інтером»

Проведене позавчора в швейцарському Ньоні жеребкування стадій плей-оф європейських футбольних кубкових турнірів видалося загалом удалим для двох вітчизняних клубів. І київське «Динамо», і донецький «Шахтар», якщо, звісно, чемпіони України мають намір далі залишатися серед елітних команд Старого світу, зобов’язані проходити в 1/16 фіналу Ліги Європи клуби з Греції і Німеччини.

Простіше, на перший погляд, завдання в підопічних Олександра Хацкевича. Завдяки перемозі в своєму квартеті групового турніру тієї ж Ліги Європи динамівська кулька опинилася в елітному кошику посіву. Тож грецький «Олімпіакос», який випав футболістам столичного клубу в суперники, коли не апріорі слабший, то, без сумніву, не сильніший. До того ж перший матч біло-сині проведуть на виїзді, а повторний — на своєму полі.

Натомість донецький «Шахтар», завершивши груповий турнір Ліги чемпіонів третім, перед жеребкуванням 1/16 фіналу Ліги Європи потрапив до кошика несіяних команд. А це означало, що з відносно слабших на європейській арені колективів у суперники могли випасти хіба австрійський «Зальцбург», загребське «Динамо» з Хорватії чи бельгійський «Генк» Руслана Малиновського. Решта, так би мовити, клуби «з іменами» — англійські «Челсі» з «Арсеналом», чотири представники Іспанії, італійські «Наполі» з «Інтером», португальська «Бенфіка», німецькі «Байєр» з «Айнтрахтом».

Тож останній із них, який базується у Франкфурті, погодьтеся, не найавторитетніший у згаданій компанії. Хоча не віддати належного майбутнім суперникам аж ніяк не можна. Після того, як «Айнтрахт» очолив колишній наставник швейцарського «Янг Бойз» Адольф Хюттер, який два роки підряд разом з підопічними вибивав із кваліфікаційних турнірів Ліги чемпіонів «Динамо» і «Шахтар», футболісти із Франкфурта вперше за п’ять років потрапили до вісімки найкращих у бундеслізі. А до Ліги Європи пробилися завдяки перемозі в Кубку Німеччини, здолавши у фіналі «Баварію».

Першу зустріч суперники проведуть на домашній арені «Шахтаря» (причому гості вже встигли заявити, що сподіваються прилетіти до Харкова), а матч-відповідь — у Франкфурті.

В інших парах 1/16 фіналу Ліги Європи силами поміряються:

«Вікторія» (Чехія) — «Динамо» (Хорватія)

«Брюгге» (Бельгія) — «Зальцбург» (Австрія)

«Рапід» (Австрія) — «Інтер» (Італія)

«Славія» (Чехія) — «Генк» (Бельгія)

«Краснодар» (Росія) — «Байєр» (Німеччина)

«Цюрих» (Швейцарія) — «Наполі» (Італія)

«Мальме» (Швеція) — «Челсі» (Англія)

«Селтик» (Шотландія) — «Валенсія» (Іспанія)

«Ренн» (Франція) — «Бетис» (Іспанія)

«Севілья» (Іспанія) — «Лаціо» (Італія)

«Фенербахче» (Туреччина) — «Зеніт» (Росія)

«Спортинг» (Португалія) — «Вільярреал» (Іспанія)

БАТЕ (Білорусь) — «Арсенал» (Англія)

«Галатасарай» (Туреччина) — «Бенфіка» (Португалія)

Перші матчі відбудуться в четвер, 14 лютого 2019 року, повторні — через тиждень, 21 лютого.

Відбулося також жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів:

«Шальке» (Німеччина) — «Манчестер Сіті» (Англія)

«Атлетико» (Іспанія) — «Ювентус» (Італія)

«Манчестер Юнайтед» (Англія) — «Парі Сен-Жермен» (Франція)

«Тотенхем» (Англія) — «Борусія» (Німеччина)

«Ліон» (Франція) — «Барселона» (Іспанія)

«Рома» (Італія) — «Порту» (Португалія)

«Аякс» (Нідерланди) — «Реал» (Іспанія)

«Ліверпуль» (Англія) — «Баварія» (Німеччина).

Стартові зустрічі на полях суперників, указаних першими, відбудуться 12—13 і 19—20 лютого 2019 року, матчі-відповіді — 5—6 і 12—13 березня.

Фото з вільних джерел