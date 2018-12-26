В очікуванні дива

Юні шахісти, як і всі діти нашого краю, з нетерпінням очікували Дня Святого Миколая. І Чудотворець завітав до них у гості під час проведеного наприкінці минулого тижня в шахово-шашковому клубі «Авангард» відкритого чемпіонату Тернопільської КДЮСШ №1.

Наймолодші прихильники древньої гри продемонстрували свою майстерність у двох кваліфікаційних турнірах. В одному змагалися початківці, а в головному, проведеному за швейцарською системою в дев’ять турів, шахісти четвертого розряду.

Серед юнаків-розрядників за дошки сіли сімнадцять учасників. Блискучу перемогу зі стовідсотковим результатом дев’ять очок із дев’яти можливих здобув Ілля Капінос із Почаєва. Гідний поваги і результат тернопільця Артема Симчишина, який поступився тільки чемпіонові та ще одну партію зіграв унічию. А ще на півтора очка від срібного призера відстав його земляк Юрій Домарецький.

У суперечці ж дівчат відразу двоє лідерок з обласного центру набрали по чотири бали. За додатковими показниками Софія Шевчук випередила Уляну Позняк. А Єлизавета Осієвська з Почаєва, відставши від них на половинку очка, виборола третє місце. Надзвичайно приємним же бонусом для дуету переможців турніру юнаків — Іллі Капіноса і Артема Симчишина — стало виконання нормативу третього розряду.

Натомість під час баталій початківців хвилювання і напруга без винятку відчувалися в кожному турі. Не дивина, зважаючи на те, що для більшості це були перші в житті змагання. Найкраще з випробуваннями впорався тернопілець Андрій Ратуш — сім очок. А ось доля другого місця з’ясувалася в суперечці його земляків Богдана Глинського і Ростислава Рахманського, які відстали на один бал. Кращі додаткові показники були прихильнішими до першого з них.

А як не похвалити Софію Бойко з Почаєва. Вісім набраних нею очок дозволили перемогти не тільки в змаганнях початківців, а й у загальному турнірі дівчат. Її землячка Ірина Черпалюк, відставши наполовину, удостоєна відзнак за друге місце, Тамара Руда з Тернополя (3,5 очка) — за третє. І, звісно, щирі вітання Софії Бойко, Андрієві Ратушу, Богданові Глинському, Ростиславові Рахманському, Остапові Паливоді, Богданові Гагалюку, Антонові Дзюбі, Владиславові Ханасу, яким відтепер присвоєно четвертий розряд.

Лауреати змагань нагороджені медалями і грамотами, а також, як і всі учасники чемпіонату, призами від Святого Миколая — подаруночками від ТОВ «Торговий дім «Теркурій» і солодкими смаколиками від організаторів із Тернопільської КДЮСШ №1 і Почаївського будинку дитячої творчості та спорту.

В. ТРЕМБАЧ.

Фото з архіву автора