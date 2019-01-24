Хто може отримати податкову знижку за оренду житла

Повідомлення від головного управління ДФС у Тернопільській області. Право платника податку на доходи фізичних осіб на податкову знижку, підстави для її нарахування, перелік витрат, дозволених до включення до податкової знижки, обмеження права на її нарахування визначені статтею 166 Податкового кодексу України.

Податкова знижка — це документально підтверджена сума витрат платника податку-резидента у зв’язку з придбанням товарів, робіт чи послуг у резидентів — фізичних або юридичних осіб протягом звітного року, на яку дозволяється зменшення його загального річного оподатковуваного доходу, одержаного за наслідками такого звітного року у вигляді заробітної плати, у відповідних випадках.

Зокрема, відповідно до підпункту 166.3.9 пункту 166.3 статті 166, до податкової знижки дозволено включати суму коштів у вигляді орендної плати за договором оренди житла, фактично сплачених платником податку, який має статус внутрішньо переміщеної особи.

Платник податку має право скористатися зазначеною податковою знижкою виключно за умови, що він та/або члени його сім’ї першого та другого ступенів споріднення:

— не мають у власності придатної для проживання житлової нерухомості, розташованої поза межами тимчасово окупованої території України;

— не отримують передбачених законодавством України бюджетних виплат для покриття витрат на проживання.

Розмір такої знижки не може перевищувати (у розрахунку на календарний рік) тридцяти розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня звітного (податкового) року. Тобто, 125190 гривень у 2019 році. Причому отримання податкової знижки за орендоване житло застосовується з 1 січня 2019 року.

Для отримання податкової знижки за результатами 2018 року необхідно подати декларацію за місцем реєстрації до 31 грудня 2019 року. В декларації необхідно вказати суму одержаного за рік доходу у вигляді зарплати, вид понесених витрат, їх розмір і розраховану суму податку на доходи фізичних осіб до повернення. Податок підлягає поверненню протягом шістдесяти календарних днів із дня подання декларації.

Якщо платник податку до кінця податкового року, наступного за звітним, не скористався правом на нарахування податкової знижки за наслідками звітного податкового року, таке право на наступні податкові роки не переноситься.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області