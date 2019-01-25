Кількість розмитнених авто збільшується

Із початку дії Законів України за номерами 2611-VIII та №2612-VIII, які запровадили новий порядок митного оформлення транспортних засобів на іноземній реєстрації, Тернопільською митницею ДФС оформлено 2625 транспортних засобів. Із них — 1377 автомобілів, увезених на митну територію України в період із 1 січня 2015-го до 25 листопада 2018 року на так званих «євробляхах».

До бюджету надійшло 162,2 мільйона гривень. У Тернопільській митниці ДФС нагадують що, через 29 днів, тобто 22 лютого 2019 року, спливає термін пільгового періоду застосування ставки акцизного податку (коефіцієнт 0,5) для митного оформлення автомобілів на іноземній реєстрації. Після його завершення власники таких авто будуть сплачувати акцизний податок за повною ставкою, як це і передбачено чинним законодавством.

Також 24 травня 2019 року закінчується період, після якого при перевищенні строку транзиту або тимчасового ввезення транспортного засобу на іноземній реєстрації більше ніж на 30 діб, власнику такого автомобіля загрожує штраф у розмірі 170 тис. гривень або конфіскація транспортного засобу за рішенням суду.

Громадянам, які мають транспортні засоби на іноземній реєстрації, радять, не зволікаючи, скористатися пільгами та ставати законними власниками придбаних автомобілів.

Легалізувати свій транспортний засіб можна у відділі митного оформлення №1 митного посту «Тернопіль-центральний», який знаходиться за адресою вул. Текстильна, 28а, м. Тернопіль, або ж у відділі митного оформлення №2 митного поста «Тернопіль-центральний» — вул. Текстильна,38, м. Тернопіль.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області