Лауреати конкурсу «Людина року-2018»

Вітаємо лауреатів конкурсу «Людина року-2018».
ГАВ’ЯНЕЦЬ Ярослав Мирославович — «кіборг», захисник Донецького аеропорту, кавалер ордена «За мужність» III ступеня.
БЕРЕЗОВСЬКИЙ Юрій Романович — заслужений працівник сільського господарства, виконавчий директор ПП «Агрон» Тернопільського району, депутат обласної ради.
ДУНЕЦЬ Василь Ярославович — поет, композитор, бард, кавалер ордена «За заслуги» III ступеня.
КРИСОВАТИЙ Андрій Ігорович — ректор Тернопільського національного економічного університету, доктор економічних наук, професор.
РАДЬ Тарас Михайлович — майстер спорту міжнародного класу з лижних перегонів та біатлону, чемпіон з біатлону XII Параолімпійських ігор.
СЕМЕНЮК Василій — архієпископ та митрополит Тернопільсько-Зборівський УГКЦ, магістр богослов’я, удостоєний Державної премії України в галузі архітектури та ордена «За заслуги» III ступеня.
СНІТОВСЬКИЙ Олег Іванович — власний кореспондент Уніан-Укрінформу, заслужений журналіст України.
ТВЕРДОХЛІБ Віктор Васильович — головний експерт зі спеціальності «урологія» Тернопільської університетської лікарні, кандидат медичних наук.
ТИМОШИК Михайло Морозенкович — голова комісії з питань культури, духовності, свободи слова, інформації та розвитку громадянського суспільства, краєзнавець, громадський діяч.
ТРОЙЧАК Марія Іванівна — фітотерапевт, дитяча письменниця, кінодокументаліст, громадський діяч.
ФІЛЮК Олексій Петрович — священик парафій Православної церкви України сіл Білозірки та Шушківців Лановецького району, волонтер.