Лауреати конкурсу «Людина року-2018»

Вітаємо лауреатів конкурсу «Людина року-2018».

ГАВ’ЯНЕЦЬ Ярослав Мирославович — «кіборг», захисник Донецького аеропорту, кавалер ордена «За мужність» III ступеня.

БЕРЕЗОВСЬКИЙ Юрій Романович — заслужений працівник сільського господарства, виконавчий директор ПП «Агрон» Тернопільського району, депутат обласної ради.

ДУНЕЦЬ Василь Ярославович — поет, композитор, бард, кавалер ордена «За заслуги» III ступеня.

КРИСОВАТИЙ Андрій Ігорович — ректор Тернопільського національного економічного університету, доктор економічних наук, професор.

РАДЬ Тарас Михайлович — майстер спорту міжнародного класу з лижних перегонів та біатлону, чемпіон з біатлону XII Параолімпійських ігор.

СЕМЕНЮК Василій — архієпископ та митрополит Тернопільсько-Зборівський УГКЦ, магістр богослов’я, удостоєний Державної премії України в галузі архітектури та ордена «За заслуги» III ступеня.

СНІТОВСЬКИЙ Олег Іванович — власний кореспондент Уніан-Укрінформу, заслужений журналіст України.

ТВЕРДОХЛІБ Віктор Васильович — головний експерт зі спеціальності «урологія» Тернопільської університетської лікарні, кандидат медичних наук.

ТИМОШИК Михайло Морозенкович — голова комісії з питань культури, духовності, свободи слова, інформації та розвитку громадянського суспільства, краєзнавець, громадський діяч.

ТРОЙЧАК Марія Іванівна — фітотерапевт, дитяча письменниця, кінодокументаліст, громадський діяч.

ФІЛЮК Олексій Петрович — священик парафій Православної церкви України сіл Білозірки та Шушківців Лановецького району, волонтер.