Надходження відчутно зросли

Тернопільська митниця ДФС торік перерахувала до Державного бюджету України 1 мільярд 555,2 мільйона гривень. Порівняно з 2017 роком надходження зросли на 336,8 мільйона або на 28 відсотків — повідомила начальник Тернопільської митниці ДФС Оксана Антонович.

Вона зазначила, що суттєвий темп приросту від податку на додану вартість, акцизного податку та плати за здійснення митних формальностей. Минулого року надійшло 1 мільярд 332,2 мільйона гривень податку на додану вартість, що на 287 мільйонів або на 27 відсотків більше, ніж у 2017 році. Сплачено 64,8 мільйона гривень акцизного податку, що на 27,8 мільйона або на 82,6 відсотка більше, ніж позаторік. Більш ніж вдвічі спрямовано коштів від плати за здійснення митних формальностей та інших надходжень: 6,6 мільйона гривень у 2018 році проти 2,8 мільйона — у 2017.

Найбільший вплив на зростання надходжень, за словами Оксани Валентинівни, мали активізація імпортерів сільськогосподарської техніки, ввезення транспортних засобів, у тому числі легкових автомобілів, громадянами. При ввезенні сільськогосподарської техніки та частин до неї сплачено понад 293 мільйони гривень, що становить 19 відсотків від нарахованої суми податків. При ввезенні транспортних засобів у 2018 році громадяни сплатили 264,8 мільйона гривень або 18 відсотків від адміністрованої митницею суми платежів.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області