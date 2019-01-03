Платимо доброчесно та в повному обсязі

За 2018 рік платники податків Тернопільщини сплатили до бюджетів усіх рівнів 6 мільярдів 405,4 мільйона гривень податкових платежів, що перевищило очікувані надходження на 168,8 мільйона. Порівняно з 2017 роком до зведеної казни спрямовано платежів на 1 мільярд 307,2 мільйона гривень більше — повідомив начальник головного управління ДФС у Тернопільській області Ігор Комендат.

Керівник також зазначив, що із загальної суми надходжень до державного бюджету надійшло 2 мільярди 769,2 мільйона гривень. Місцеві ж бюджети отримали 3 мільярди 636,1 мільйона гривень: відповідно на 604 мільйона і 703,2 мільйона гривень більше.

Серед основних бюджетоформуючих податків — податок на доходи фізичних осіб. Його надходження склали 2 мільярди 467,8 мільйона гривень — на 521,8 тисячі гривень більше, ніж у 2017 році. Також вагому частку в доходах держбюджету склали надходження з податку на додану вартість — 1 мільярд 284,8 мільйона гривень (плюс 300,5 мільйона гривень до минулого року) та з податку на прибуток — 276,4 мільйона гривень, що вдвічі більше за надходження 2017 року. Крім цього, місцеві бюджети отримали 310,5 мільйона гривень плати за землю, що більше на 21,1 мільйона.

Зростання надходжень до бюджетів усіх рівнів, на думку керівника фіскального відомства області, результат усвідомлення платниками необхідності сплачувати податки доброчесно та в повному обсязі.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області