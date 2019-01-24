Попереду — зимові Дефлімпійські ігри

Учора в Західному реабілітаційно-спортивному центрі Національного комітету спорту осіб з інвалідністю України завершився чемпіонат України з лижних перегонів серед спортсменів із порушенням слуху. До Яворова Турківського району на Львівщині з’їхалися понад три десятки атлетів із регіональних центрів «Інваспорту» Львівської, Київської, Сумської, Чернігівської і Тернопільської областей та столиці нашої держави.

І ці старти може занести собі до активу наш земляк, багаторазовий призер зимових Дефлімпійських ігор, заслужений майстер спорту Андрій Андріїшин. Досвідчений 32-річний атлет, який займається під керівництвом заслуженого тренера України Віктора Федорчака, не мав собі рівних у гонці класичним стилем на десять кілометрів і в спринті цим же стилем. А в гонці з масового старту на п’ятнадцять кілометрів вільним стилем фінішував другим.

Не підвів наставника і ще один підопічний — на одинадцять років молодший за Андрія Юрій Каськів. У двох дисциплінах, в яких перемагав старший товариш, виборов шості місця.

За підсумками змагань Андрія Андріїшина включили до складу національної дефлімпійської збірної України з лижних перегонів, яка готуватиметься до запланованих на 12—21 грудня цього року XIX зимових Дефлімпійських ігор в Італії.

На фото: Андрій АНДРІЇШИН на верхній сходинці п’єдесталу пошани.

Фото з архіву тернопільського «Інваспорту»