Спортивна зима триває

Всеукраїнські спортивно-оздоровчі старти «Спортивна зима», які розпочалися в січні, продовжуватимуться і в лютому. Тернопільський обласний центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх», районні центри запланували чимало цікавих змагань і розваг.

Починаючи з наступного понеділка, 4 лютого, протягом двох тижнів спільно з приватним вищим навчальним закладом «Медичний коледж» проводитимуть змагання з шахів серед юнаків і дівчат. У неділю, 17 лютого, в Скалаті змагатимуться як учні місцевої загальноосвітньої школи, так і дорослі з усіх сіл Скалатської об’єднаної територіальної громади. Для дітвори організатори підготували різноманітні цікаві естафети на швидкість, спритність і влучність. А команди дорослих, до складу яких увійдуть по чотири прихильники здорового способу життя, з’ясують імена найсильніших у дартсі, гирьовому і армспорті, згинанні та розгинанні рук в упорі лежачи.

Розпочнеться ж спортивний лютий уже найближчої неділі в Гусятині. Районне комунальне підприємство «ФСТ «Колос — спорт для всіх» запрошує всіх охочих взяти участь у лижних перегонах «Гусятинська сніжинка». Причому і діти, і дорослі продемонструють свою майстерність на дистанції п’ять кілометрів.

Натомість теребовлянський центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх», який розпочав проведення «Спортивної зими» різдвяним турніром із міні-футболу, в лютому також визначить лауреатів чемпіонату району з лову риби на мормишку з криги і відкритої першості Теребовлянської ОТГ з волейболу.

Фото тернопільського «Спорту для всіх»