Відео

The Frunk – Пам’яті Василя Стуса

15.01.201915.01.2019Автор Віра Перун
The Frunk – Пам’яті Василя Стуса

Київський гурт The Frunk представив свою музичну роботу на один із віршів Василя Стуса. “6 січня 1938 року народився видатний український поет та дисидент Василь Стус. Це людина, чиї порівняння і метафори викликають найглибші емоції. Людина, яка померла в неволі за переконання щодо необхідності збереження і розвитку нашої культури. Людина, іменем якої називають університети, вулиці і площі – лише так ми, як нащадки, можемо йому віддячити. Хочемо також подякувати Василю Стусу, поклавши його вірші на музику”, – йдеться на Уoutube-каналі колективу.