Тільки із застосуванням РРО

Повідомлення від головного управління ДФС у Тернопільській області. Із 1 січня 2019 року фізичні особи підприємці — платники єдиного податку, які здійснюють продаж лікарських засобів та виробів медичного призначення, зобов’язані використовувати реєстратори розрахункових операцій незалежно від обсягу доходу.

Такі зміни вніс Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів», який набрав чинності 1 січня 2019 року.

Абзац четвертий пункту 296.1 статті 296 Податкового кодексу України, який зобов’язує використовувати реєстратори розрахункових операцій спрощенців, які здійснюють реалізацію технічно складаних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту, доповнено словами «…а також лікарських засобів та виробів медичного призначення».

Відповідні зміни внесено і до Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг».

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області