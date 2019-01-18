У 2018 році 9933 мешканці Тернопільської області подали податкові декларації про отримані в 2017 році доходи. Про це повідомили в головному управлінні ДФС у Тернопільській області.

Громадяни, які зобов’язані були задекларувати свої доходи, подали 4777 декларацій. Ще 5156 осіб виявили бажання скористатися правом на податкову знижку. Загальна сума самостійно нарахованих податкових зобов’язань з податку на доходи фізичних осіб становить 24,3 мільйона гривень, що на 2,2 мільйона більше, ніж у 2017 році.

Суттєво зросла кількість громадян, які заявили про отримання іноземних доходів. 140 із них виконали свій конституційний обов’язок та задекларували 14 мільйонів гривень доходу. У 2017 році таких було 90, а задекларована ними суму доходу складала 9,3 мільйона гривень. Про отримання інвестиційного прибутку повідомили 23 мешканці області, задекларувавши 44,6 мільйона гривень доходу. Ця сума в дев’ять разів перевищила показник 2017 року — 4,7 мільйона. Доходи від продажу нерухомого чи рухомого майна задекларували 1068 громадян на суму 118 мільйонів гривень. У 2017 році таких декларантів було 806, а сума отриманого доходу — 65 мільйонів гривень.

Загальна сума задекларованого доходу в 2018 році склала 494 мільйони гривень. За результатами проведених перерахунків громадянами визначено до сплати 24,3 мільйона гривень податку на доходи фізичних осіб. Ними вже сплачено 23,9 мільйона цього платежу.

Окрім цього, 5156 мешканців регіону, які забажали скористатися своїм правом на податкову знижку, в 2018 році задекларували 57,2 мільйона гривень витрат. У 2017 році їх було 4845, а сума витрат склала 45,7 мільйона.

Із них 4398 (85,3 відсотка) подали декларації на отримання податкової знижки в зв’язку з понесеними витратами на навчання, 58 — зі сплатою відсотків за іпотечними кредитами, 573 — сплатою страхових внесків за договорами довгострокового страхування життя, 18 — витратами по оплаті допоміжних репродуктивних технологій та усиновленню дітей тощо.

За насідками перерахунків цим громадянам нараховано до повернення 9,4 мільйона гривень податку на доходи фізичних осіб, з яких 9 мільйонів або 95,6 відсотка від визначеної до повернення суми вже повернено.

Із 1 січня 2019 року стартувала деклараційна кампанія. Відтак громадяни, які зобов’язані задекларувати доходи або бажають скористатися своїм правом на податкову знижку, можуть звернутися до фіскальних органи за місцем своєї реєстрації, аби виконати свій конституційний обов’язок.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області