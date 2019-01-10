Вагомий ужинок місцевих скарбниць

Торік до місцевих бюджетів Тернопільщини надійшло 3 мільярди 636,1 мільйона гривень податкових платежів. Плюсом до очікуваних надходжень стали 141,3 мільйона.

Порівняно ж із 2017 роком надходження зросли на 24 відсотки або 703,2 мільйона гривень.

Серед основних джерел, які наповнюють місцеві бюджети Тернопільщини, податок на доходи фізичних осіб, єдиний податок, плата за землю. Скажімо, надходження з податку на доходи фізичних осіб торік склали 2 мільярди 467,8 мільйона гривень, що на 26,8 відсотка або 521,8 тисячі гривень більше, ніж у 2017 році. Єдиного ж податку «спрощенці» сплатили понад 560,5 мільйона гривень. Це на 28,3 відсотка або на 123,8 мільйона більше, ніж позаторік.

До місцевих скарбниць торік також спрямовано 310,5 мільйона гривень плати за землю — на 7,3 відсотка чи на 21,1 мільйона гривень більше, ніж у 2017 році.

Лише за грудень 2018 року доходи місцевих бюджетів склали 365,3 мільйона гривень — на 51,5 мільйона більше аналогічного періоду 2017 року. Платники сплатили 293,6 мільйона гривень податку на доходи фізичних осіб, 27,8 мільйона єдиного податку та 25,8 мільйона плати за землю.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області