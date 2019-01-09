Велична постать провідника

1 січня 2019 року минуло 110 років від дня народження одного з чільних ідеологів і теоретиків українського націоналістичного руху, голови Проводу ОУН Степана Бандери. Урочини з цієї нагоди відбулися в тернопільському Українському домі «Перемога».

Відкриваючи зібрання, голова Конгресу українських націоналістів краю Володимир Трач передусім зачитав повідомлення з окупованого Криму, де місцеві українські патріоти до ювілею Героя України Степана Бандери розклеїли листівки. Також він повідомив, Володимир Балух, який нині знаходиться в московських застінках, навіть під величезним тиском не змінює своїх поглядів. Присутні в залі щирими оплесками підтримали мужнього патріота, побажали йому якнайшвидшого повернення на волю.

Пам’ять Степана Бандери в своїх виступах також вшанували голова Тернопільської ОДА Степан Барна, заступник міського голови Леонід Бицюра, член КУНу з Чортківщини Іван Віват. Поетичні присвяти подарувала присутнім поетеса з Борщівщини Леся Любарська. А колективи художньої самодіяльності порадували зал патріотичними піснями.

Після завершення зібрання його учасники зі смолоскипною ходою вирушили до пам’ятника Степанові Бандері в обласному центрі.

Василь ІВАНИШИН.

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