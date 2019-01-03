Віднині — нові рахунки для ОТГ

Головне управління ДФС у Тернопільській області повідомляє про відкриття бюджетних рахунків для зарахування надходжень до новоутворених об’єднаних територіальних громад Тернопільської області. Рахунки вводяться в дію віднині, 3 січня 2019 року.

У зв’язку з об’єднанням у 2018 році громад сіл, селищ, міст відкрито рахунки для зарахування надходжень до об’єднаних територіальних громад згідно з переліком видів надходжень та рівнів бюджетів для відкриття рахунків з обліку надходжень до місцевих бюджетів. Причому в зв’язку з об’єднанням у 2018 році територіальних громад сіл, селищ, міст рахунки для зарахування надходжень будуть відкриті лише для центрів об’єднаних територіальних громад. А по громадах, які увійшли до їх складу ОТГ, із 3 січня 2019 року рахунки будуть закриті.

Необхідно також звернути увагу на те, що з 3 січня 2019 року вводяться в дію рахунки для зарахування надходжень до об’єднаних територіальних громад лише за кодами класифікації доходів бюджету, які були передбачені в рішеннях про місцеві бюджети на 2018 рік та інформації органів, що контролюють справляння надходжень бюджету, отриманої у 2018 році. Надалі рахунки до відкриваються (перевідкриваються) згідно з рішенням про місцеві бюджети об’єднаних територіальних громад на 2019 рік та інформацією органів, що контролюють справляння надходжень бюджету, отриманою у 2019 році.

Окрім того, з 2 січня 2019 року:

— рахунки для зарахування надходжень територіальних громад сіл, селищ, міст, що увійшли до складу новоутворених об’єднаних територіальних громад, буде закрито;

— картотеку висновків на повернення помилково та /або надміру зарахованих коштів, контроль за справлянням яких покладено на органи Державної фіскальної служби України, по територіях, рахунки яких закриваються, буде повернуто.

— картотеку на повернення помилково або надміру зарахованих коштів, контроль за справлянням яких покладено на інші органи, що контролюють справляння надходжень бюджету, по територіях, рахунки за якими закриваються, переформувати з нових рахунків на залишки неповернутих коштів.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області