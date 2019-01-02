Закрили нелегальну АЗС

Співробітники податкової міліції головного управління ДФС у Тернопільській області припинили діяльність нелегальної АЗС, в обласному центрі. Начальник оперативного управління ГУ ДФС у Тернопільській області Олег Гаркуша зазначив, що продаж дизельного пального на АЗС здійснювався без наявності необхідних дозвільних документів, а також документів, що засвідчують якість та походження нафтопродуктів.

Причому особа, яка займалася незаконною діяльністю, не була зареєстрована фізичною особою — підприємцем. Після перевірки незаконного обігу вилучено 2000 літрів дизельного пального та обладнання АЗС. Маються на увазі ємкості для пального і паливно-роздавальна колонка загальною вартістю 120 тисяч гривень.

Стосовно правопорушника складено адміністративний протокол. Відповідальність за нього передбачена статтею 164 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області