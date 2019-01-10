Заповнити декларацію допоможе сервіс ДФС

Нагадування від головного управління ДФС у Тернопільській області. З 1 січня 2019 року розпочалася кампанія декларування доходів громадян, за якою окремі категорії фізичних осіб зобов’язані подати річну податкову декларацію про майновий стан та доходи та визначити податкові зобов’язання з податку на доходи фізичних осіб і військового збору, та/або мають право подати декларацію для отримання податкової знижки.

Із метою підвищення добровільності декларування доходів громадян, підвищення якості адміністрування ДФС запровадила новий електронний сервіс в електронному кабінеті в частині часткового заповнення декларації на підставі облікових даних платника, відомостей щодо нарахованих (виплачених) доходів, наявних у Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків, та відомостей щодо об’єктів нерухомого (рухомого) майна.

Цей сервіс часткового попереднього заповнення декларації надасть можливість платникам податків скоротити час і витрати на подання звітності, мінімізувати помилки при заповненні декларації, надати копії первинних документів як додаток до декларації в онлайн-режимі.

Більш детально про те, як скористатися сервісом, ідеться в листі ДФС України від 3 січня 2019 року за номером 120/7/99-99-13-01-03-17.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області