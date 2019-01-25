Зазнала змін декларація з податку на нерухомість

Повідомлення від головне управління ДФС у Тернопільській області. 18 січня 2019 року набрав чинності Наказ Міністерства фінансів України від 15 листопада 2018 року за номером 897, яким оновлено форму податкової декларації з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 10 квітня 2015 року за номером 408.

Оновлена форма декларації містить два окремих додатки для розрахунку податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, щодо об’єктів житлової і нежитлової нерухомості. Також уточнено, що декларація подається до фіскальної служби за місцезнаходженням об’єкта (об’єктів) оподаткування. Тобто за основним та/або неосновним місцем обліку.

Наказ №897 опубліковано у п’ятому номері бюлетеня «Офіційний вісник України» від 18 січня 2019 року №5.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області