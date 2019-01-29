Зміни в адмініструванні рентної плати за користування надрами

Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів» були внесені зміни щодо ставок рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин. Про це повідомили в головному управлінні ДФС у Тернопільській області.

Із 1 січня 2019 року не оподатковують рентною платою урановмісні корисні копалини, видобуті на стадії геологічного вивчення на підставі спеціальних дозволів, отриманих після 1 січня 2018 року.

Також збільшилися ставки рентної плати за користування надрами для видобування нафти та газового конденсату з покладів, які повністю або частково залягають на глибині до 5000 метрів. Ставки підвищено з 29-ти до 31-го відсотка. Із покладів, які повністю залягають на глибині понад 5000 метрів — з 14-ти до 16-ти відсотків.

При цьому рентну плату за видобуток конденсату зменшено. Для покладів на глибині до 5000 метрів — із 45-ти до 31-го відсотка, а з покладів, які повністю залягають на глибині понад 5000 метрів, — з 21-го до 16-ти відсотків.

Окрім того, протягом усього 2019 року до ставки рентної плати за користування надрами для видобування залізної руди застосовується коефіцієнт 1,1.

Детальніше про особливості адміністрування в 2019 році рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин йдеться у листі ДФС України від 25 січня 2019 року за номером 2394/7/99-99-12-03-04-18.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області