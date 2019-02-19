А в Скалаті — зима

Всеукраїнські фізкультурно-оздоровчих старти «Спортивна зима» минулої неділі завітали і до Скалата. Участь у змаганнях узяли як учні місцевої загальноосвітньої школи І—ІІІ ступенів і їхні ровесники із сільських шкіл, так і дорослі прихильники здорового способу життя із сіл об’єднаної територіальної громади.

Організатори з тернопільського обласного центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» за підтримки однойменного комунального центру, міської ради, професійного ліцею, як завжди, постаралися, аби під час традиційних випробувань ніхто не сумував. Сім шкільних збірних емоційно та з азартом визначили найсильніших у п’ятьох різноманітних естафетах на швидкість, спритність, влучність і подолання перешкод. А дорослі продемонстрували свою майстерність у дартсі, поштовху гирі, боротьбі на руках, згинанні та розгинанні рук в упорі лежачи.

Дитячі змагання завершилися перемогою школярів із Поділля. За ними колективи з Новосілки і Колодіївки. Натомість у командному турнірі дорослих тріумфували господарі, які в боротьбі за головний приз випередили фізкультурників із Магдалівки і Кривого. В індивідуальних же випробуваннях не було рівних борцеві на руках Іванові Вавриковичу зі Скалата, гирьовику Назарові Стаднику з Кривого. В згинанні та розгинанні рук в упорі лежачи переміг Андрій Кушнірук з Новосілки, а в дартсі — Наталя Чирик з Магдалівки.

Лауреатів стартів вшанували грамотами, медалями і нагородною атрибутикою і призами від незмінного спонсора традиційних змагань — ПрАТ «Тернопільський молокозавод».

О. ГИКАВА.

Фото з архіву організаторів