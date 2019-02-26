Четверті зайві…

Два з половиною тижні тому волейболістки тернопільської «Галичанки-ТНЕУ-Гадз», не зумівши на власному майданчику двічі здолати луцьку «Волинь», за три тури до завершення першого етапу чемпіонату України серед жіночих команд суперліги втратили навіть теоретичні шанси потрапити до квартету найкращих колективів, які і продовжать боротьбу за нагороди. Не вдалося підопічним Віктора Туркули гучно заявити про себе і на фінальному турнірі розіграшу Кубка України, який минулих п’ятниці-суботи відбувся в Запоріжжі.

Тернопільській команді, яка перед тим три роки підряд виборювала право посперечатися за почесний трофей у вирішальному матчі з южненським «Хіміком», цього разу у півфінальній зустрічі довелося помірятися силами із запорізькою «Орбітою». Зіграти на рівних із господарками майданчика, які впевнено посідають друге місце в регулярному турнірі, нашим землячкам пощастило хіба до середини стартового сету і наприкінці завершального третього, коли запоріжанки тривалий час не могли реалізували матчбол і добилися бажаного тільки в грі на «більше-менше» — 14:25, 15:25, 27:29.

А після набраних у першій партії чотирнадцяти очок, як маєте можливість переконатися, протягом півтора сету «Галичанка» хіба спаринг-партнером «Орбіти» виступала. В третій же наші волейболістки спробували грюкнути, так би мовити, дверима за рахунку 20:24 не на свою користь. За безнадійної, здавалося би, різниці в рахунку суперницям раптом не припали до смаку хитромудрі кручені подачі Олександри Міленко. Втім відіграти таку кількість матчболів ще не означає виграти не те, що матч, а навіть партію. В ендшпілі протистояння підопічні Володимира Бузаєва зуміли вгамувати емоції і заслужено перемогли, завоювавши право виступити у фіналі, куди трьома годинами пізніше очікувано пробився і южненський «Хімік».

Тож у матчі за третє місце в кубкових перегонах утретє за цей місяць довелося зіграти з луцькою «Волинню». Підсумок — аналогічний тому, що був зафіксований днем раніше в півфінальній зустрічі. В кінцівках двох із трьох зіграних партій підопічні Віктора Туркули відпускали суперниць у відрив. А ще в одній так і не зуміли нав’язати конкуренткам боротьбу у волейбольному ендшпілі — 18:25, 23:25, 17:25. А володарками Кубка України вже вкотре підряд стали волейболістки з южненського «Хіміка», які також у трьох партіях здолали запорізьку «Орбіту» — 3:0.

Найближчих п’ятниці-суботи, 1—2 березня, відновлюються баталії чемпіонату України. В поєдинках дванадцятого туру «Галичанка-ТНЕУ-Гадз» у Чернігові двічі зіграє з місцевим «Університетом», який відстає від тернопільської команди на три перемоги і посідає сьоме місце в турнірній таблиці.

На фото: серед лауреатів фінального турніру Кубка України серед жіночих команд волейболісток тернопільської «Галичанки-ТНЕУ-Гадз», на жаль, не було,

Фото із сайту Федерації волейболу України