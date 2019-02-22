Чорні атакують

У партії між майстром спорту Іваном Хабінцем і читачами «ВЖ плюс» чорні розглянули принаймні три варіанти свого 24-го ходу. Скажімо, Станіслав Суханицький із Лубен на Полтавщині запропонував активізувати одного з пішаків (h7—h6), а Богдан Буковський з Козової проголосував за хід: Тb8—b7.

Однак більшість учасників висловилася за атакуючий хід ферзем: 24… Фb3—b5!? За нього віддали свої голоси Тимур Кая з турецького Стамбула, Ярослав Понятишин із Хмельницького, Володимир Люба із Житомира, Кирило Волинський з Полтави, Богуслав Майор із польського Мінська Мазовецького, Мирон Постолан із Жукова Бережанського, Руслан Шпилик із Сільця Підгаєцького районів, Ігор Чайка з Тернополя, Світлана Бодак і Олександр Кислий із Теребовлі, Валерій Молдавчук з Ворохти Івано-Франківської області та Юрій Камінський зі Скалата.

І. ХАБІНЕЦЬ — «ЧИТАЧІ «ВЖ плюс»

Іспанська партія

е2—е4, е7—е5 Kg1—f3, Kb8—c6 Cf1—b5, a7—a6 Сb5—a4, Kg8—f6 0—0, Cf8—e7 d2—d4!? e5:d4 Tf1—e1, 0—0 е4—е5, Kf6—d5 Ca4—b3, Kd5—b6 Kf3:d4, Кс6:d4 Фd1:d4, d7—d5 e5:d6, Ce7:d6 Cc1—f4, Cd6:f4 Фd4:f4, Cc8—e6!? Kb1—c3, Ce6:b3 a2:b3, Kb6—d5!? Kc3:d5, Фd8:d5 Te1—e7, Th8—d8 Фf4:c7, Фd5—d1+ Te7—e1, Фd1—d2 Фc7:b7, Фd2:c2 Фb7:a6, Фc2:b3 Фa6—a3, Td8—b8 Te1—e2, Фb3—b5

Намагаючись реалізувати зайвого пішака, білі відповіли:

Фa3—f3 … ?

Хід за читачами. Приєднатися до гри, як це зробили наші читачі з Ворохти і Скалата, можна з будь-якого ходу. На найактивніших учасників очікують нагороди. Свій варіант 25-го ходу чорних до понеділка, 4 березня, надсилайте на електронну адресу dik@fl.te.ua або повідомте за номерами телефонів (098)323-43-34, (0352)23-54-65.

П’ЯТЬ ХВИЛИН НА ДІАГРАМУ

Знайдіть мат за одинадцять ходів.

Успіхів!

І. ХАБІНЕЦЬ.

Фото з вільних джерел