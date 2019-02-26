Гордяться власними вихованцями

У Тернопільській ОДЮСШ із зимових видів спорту вже стало доброю традицією вшановувати своїх вихованців та їхніх наставників, які домоглися вагомих успіхів на всеукраїнських і міжнародних змаганнях у році, що минув. Ось і за підсумками 2018-го їм, без сумніву, є чим похвалитися: завойовані 224 медалі, 92 з яких — золоті.

Тож за рішенням тренерсько-викладацького колективу почесних відзнак «Найкращий спортсмен 2018 року» удостоїлися лижні двоєборці Дмитро Мазурчук, Валентин Ящук, Артем Куцевич, Віталіна Герасим’юк, біатлоністи Руслан Бригадир, Мар’яна Брикайло, Олександра Медоєва, Олександра Усенко, Іванна Пазинюк, саночники Юліана Туницька, Ігор Гой і Михайло Савицький.

Запрошені на свято почесні гості також нагородили їхніх молодших товаришів, які в році, що минув, завдяки власним спортивним досягненням визнані «Олімпійськими надіями». А найкращими тренерами стали Назар Бурик, Ярослав Карпець, Надія Казмірук, Аліна Заряда, Олег Бережанський і Світлана Кравчук. Спеціальними призами нагородили і перших наставників юних чемпіонів Василя Стрільчука, Івана Стецюка, Ігоря Сцібайла, Тетяну Бурик.

На фото: юні біатлоністи школи разом зі своїми наставниками після церемонії нагородження; а разом з вихованцями інших відділень переможців утричі більше.

Фото з архіву навчального спортивного закладу