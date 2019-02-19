Кому подавати фінансову звітність?

Нагадування від головного управління ДФС у Тернопільській області. відповідно до першого і другого абзаців пункту 46.2 статті 46 Податкового кодексу України платник податку на прибуток подає разом з відповідною податковою декларацією квартальну або річну фінансову звітність у порядку, передбаченому для подання податкової декларації з урахуванням вимог статті 137 Кодексу.

Фінансова звітність, що складається та подається відповідно до пункту 46.2 статті 46 платниками податку на прибуток і неприбутковими підприємствами, установами та організаціями, є додатком до податкової декларації з податку на прибуток (звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації) та її невід’ємною частиною.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області