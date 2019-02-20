Легалізація «євроблях»

Кількість оформлених із 25 листопада 2018 року транспортних засобів перетнула рубіж у 6144. У тому числі 3804 «євробляхи» — автомобілі, які були ввезені на митну територію України з 1 січня 2015 року до набрання чинності нових правил ввезення таких автомобілів та перебувають у митних режимах тимчасового ввезення або транзиту.

Із початку лютого цього року інспектори Тернопільської митниці оформили 2651 транспортний засіб, серед яких 1816 «євроблях».

Загалом із початку дії Законів України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткуванням акцизним податком легкових автомобілів» та «Про внесення змін до Митного кодексу України та деяких інших законодавчих актів щодо ввезення транспортних засобів на митну територію України» за оформлення автомобілів з іноземною реєстрацією в Тернопільській митниці ДФС громадяни вже сплатили понад 387 мільйонів гривень.

У Тернопільській митниці ДФС звертають увагу громадян, що 22 лютого 2019 року опівночі закінчується період дії перехідних положень Податкового кодексу України щодо оподаткування акцизним податком легкових транспортних засобів із застосуванням коефіцієнта 0,5.

Оформити легковий транспортний засіб із застосуванням пільги громадяни зможуть, якщо подана з метою оформлення транспортного засобу для вільного обігу та прийнята митницею електронна митна декларація на бланку єдиного адміністративного документа, в якій відсутні будь-які зауваження (наявні необхідні документи, достатня сума коштів тощо). Не зможуть у разі, якщо до 22 лютого цього року включно оформлено картку відмови чи відкликано митну декларацію, відсутня можливість для подання декларантом і прийняття митницею нової митної декларації, якщо станом на 22 лютого 2019 року транспортний засіб заїхав або ж перебуває в пункті пропуску через Державний кордон України та оформлюється чи очікує оформлення попередньої митної декларації.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області