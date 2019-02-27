Ліки або БАДи: чому довіритись при харчовому отруєнні?

Напевне, чи не кожен із нас стикався з такою ситуацією: в аптеці замість рекомендованих лікарем препаратів з коментарем “Це те ж саме” пропонують інше, а ми не задумуючись купуємо. І нерідко тим “іншим” є не ліки, а дієтичні добавки, або БАД. Та чи завжди їм можна довіряти і чи буде ефект від прийому таких добавок?

Одразу зауважимо, що БАД – це окрема категорія харчових засобів, які вживають як додаткове джерело білків, жирів, вуглеводів, вітамінів та мінералів. При цьому жодна з дієтичних добавок не має лікувальної дії – і саме на цьому наполягає Міністерство охорони здоров’я.

При цьому сьогодні держава максимально усунулась від контролю над виробництвом БАД та їхньою якістю. Це породило появу невеликих компаній, які в умовах кустарного виробництва почали постачати свою продукцію до аптек та заохочувати продаж, аж до заміни дійсно ефективних ліків. Проблема в тому, що погоджуючись на таку заміну, неуважний споживач ризикує власним і чужим здоров’ям. У кращому випадку, отримавши добавку з неконтрольованим складом, можна вжити «пустишку» без жодного ефекту. А у гіршому – отримати несподіване ускладнення стану.

На що орієнтуватися при виборі в аптеці засобу від того ж проносу та отруєння?

По-перше, краще слідкувати настанові лікаря, який виходить з призначення ліків з доведеною ефективністю. По-друге, якщо обираєте самостійно, слід уважно прочитати інструкцію – і спокійно відмовитись, якщо Вам пропонується БАД від маловідомого виробника. А потім попросити, наприклад, оригінальний перевірений сорбент-таблетки «Біле Вугілля».

У 2018 році таблетки «Біле Вугілля» стали ліками, тому що пройшли клінічне дослідження ефективності та безпечності за найвищим міжнародним стандартом та беззастережно довели лікувальну дію – зв’язування токсинів та патогенних бактерій.

Отже прислухайтесь до поради:

Довіртесь перевіреним лікам, які кращі за малозрозумілі БАДи. Так спокійніше і безпечніше.

Для довідки

Оригінальний сорбент «Біле Вугілля» був розроблений в Україні компанією «ОмніФарма Київ» у 2008 році. Сьогодні компанія виробляє близько 20 найменувань препаратів натурального походження на кількох сертифікованих вітчизняних фармпідприємствах, забезпечуючи жорсткий контроль над виробництвом на всіх його стадіях.

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