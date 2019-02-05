Майже вісімнадцять мільйонів за місяць

Повідомлення від головного управління ДФС у Тернопільській області. В січні цього року платники податків Тернопільщини спрямували на підтримку армії 17 мільйонів 951 тисячу гривень військового збору.

Це на 488,1 тисячі гривень більше очікуваного. Порівняно з аналогічним торішнім періодом надходження платежу зросли на два мільйони 628 тисяч гривень або на 17,2 відсотка.

Військовий збір уведений в Україні із серпня 2014 року як додаткове джерело фінансування і підтримки армії, яка виконує завдання у зоні проведення АТО. Ставка збору становить 1,5 відсотка. Його платниками є фізичні особи — резиденти з нерезидентами, які отримують доходи в Україні. Відповідальними за нарахування збору до бюджету є роботодавці, що нараховують доходи у вигляді заробітної плати на користь платника податків.

Відтак кожен, хто отримує офіційну зарплату чи декларує доходи, може впевнено стверджувати, що фінансово підтримує національне військо. Оскільки закон передбачає, що з доходів фізичних осіб обов’язково справляється військовий збір.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області