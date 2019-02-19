Мільйони за землю

У січні цього року суб’єкти господарювання сплатили до місцевих бюджетів Тернопільщини 20 мільйонів 794,8 тисячі гривень плати за землю. Про це повідомили в головному управлінні ДФС у Тернопільській області.

Порівняно з аналогічним торішнім періодом надходження платежу зросли на 42,9 тисячі гривень. Понад 84 відсотки плати за землю спрямували до скарбниць юридичні особи — 17 мільйонів 535,5 тисячі гривень. Від фізичних же осіб надійшло 3 мільйони 259,3 тисячі гривень цього платежу.

Юридичні особи — платники плати за землю щороку самостійно обчислюють суму податку станом на перше січня. І подають до органів фіскальної служби за місцезнаходження земельних ділянок податкову декларацію на поточний рік із розбивкою річної суми щомісячно рівними частками не пізніше 20 лютого поточного року. Причому подання такої декларації звільняє від обов’язку щомісячного звітування з цього платежу.

Форма Податкової декларації з плати за землю затверджена наказом Міністерства фінансів України від 16 червня 2015 року за номером 560 (із змінами від 23 січня 2017 року згідно з наказом міністерства за номером 9).

Варто також не забувати, що платниками земельного податку є, зокрема, власники земельних ділянок та землекористувачі, а об’єктами оподаткування — земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області