Не забудьте згадати чоловіка чи дружину

Відповідно до підпункту 169.2.1 пункту 169.2 статті 169 Податкового кодексу України податкова соціальна пільга застосовується до нарахованого платнику податку місячного доходу у вигляді заробітної плати тільки за одним місцем його нарахування (виплати). Про це нагадали в головному управлінні ДФС у Тернопільській області.

Платник податку подає роботодавцю заяву про самостійне обрання місця застосування податкової соціальної пільги (підпункт 169.2.2 пункту 169.2 цієї ж статті).

Також, якщо платник податку має право на застосування податкової соціальної пільги, передбаченої підпунктом 169.1.2 пункту 169.1 статті 169, то, згідно з підпунктом 169.4.1 пункту 169.4 статті 169, граничний розмір доходу одному з батьків визначається як добуток суми, визначеної в абзаці першому підпункту 169.4.1 пункту 169.4, та відповідної кількості дітей.

Нормами ПКУ не передбачено встановлення форми заяви про застосування пільги. Для забезпечення реалізації платниками податку права на податкову соціальну пільгу платником податку може подаватися заява довільної форми. За зразок при оформленні такої заяви може, скажімо, використовуватися форма заяви, що була встановлена наказом ДПА України від 30 вересня 2003 року за номером 461 «Щодо затвердження форм заяв і повідомлення з питань отримання (застосування) податкової соціальної пільги, а також порядку інформування платників податку».

Оскільки cкористатися підвищеним кратно кількості дітей доходом при реалізації права на податкову соціальну пільгу, може тільки один з батьків — платників податку, то в заяві потрібно зазначити, що його чоловік (дружина) при одержанні податкової соціальної пільги за місцем роботи не користується правом на збільшення розміру доходу кратно кількості дітей.

Враховуючи сказане, відомості про те, що чоловік (дружина) такого платника податку при одержанні податкової соціальної пільги за місцем роботи не користується правом на збільшення розміру доходу кратно кількості дітей, відображаються в заяві про застосування пільги, яка надається платником податку роботодавцю на застосування податкової соціальної пільги.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області