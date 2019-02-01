Недоброякісні ліки можна повернути

Досить часто можна почути про те, як люди скаржаться, що ліки не діють, тобто їм в аптеці реалізували недоброякісні лікарські засоби. Та, на жаль, повернення ліків було неможливим відповідно до законодавства України. З початку 2019 року відбулися позитивні зміни для вирішення цього питання.

З першого січня набув чинності Закон від 23 листопада 2018 року №2628-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів». Ним внесено зміни до вимог споживача щодо лікарських засобів і виробів медичного призначення. А саме: покупець може звернутися в аптеку і вимагати компенсації витрачених коштів або заміни препарату на інший у разі придбання недоброякісних ліків.

Для повернення недоброякісних ліків потрібно дотримуватись певного алгоритму:

— обов’язково потрібно зберігати чек, оскільки без нього неможливо буде повернути кошти;

— якщо в покупця є обгрунтовані сумніви у якості препарату, тоді необхідно написати звернення до територіального відділення Держлікслужби та надати залишки препарату для аналізу. Важливо знати, що необхідно надавати щонайменше один блістер для таблеток або п’ять ампул для ін’єкцій. Висновки експертів безкоштовні, а експертиза повинна тривати не довше тижня;

— якщо за результатами дослідження виявиться, що ліки справді не відповідають належній якості — буде видано відповідний висновок. Саме висновки лабораторій і стануть підставою для покупця звернутися з ними та чеком до аптеки і вимагати компенсації витрачених коштів або заміни препарату на інший.

У разі, коли ви зібрали всі необхідні документи, а аптека вам відмовляє у поверненні коштів чи заміні препарату на інший, можете звертатися до Тернопільського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги за адресою: вул. Шпитальна,7, або тел. 52-15-20, 068-355-13-63.

За оцінками Всесвітньої організації охорони здоров’я, у розвинених країнах відсоток фальсифікату на ринку ліків становить 10%. Однак ніхто не може сказати, яким є цей показник в Україні. Тому можливість віддати підозрілі медикаменти, придбані в аптеці, на безкоштовний аналіз — це спосіб з’ясувати реальний відсоток недоброякісних препаратів на ринку.

Ірина МАКСИМЮК,

начальник відділу правопросвітництва та взаємодії із суб’єктами надання безоплатної первинної правової допомоги Тернопільського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги

Фото з вільних джерел