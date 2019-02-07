Перейняли естафету в біатлоністів

Невдалі виступи в цьому сезоні українських біатлоністів надзвичайно засмутили вітчизняних прихильників зимових видів спорту. Хто ж іще зможе завоювати для нашої держави нагороди престижних міжнародних змагань.

Як з’ясувалося вчора, є такі атлети. Адже ніхто, сподіваюся, не забув, що торік у південнокорейському Пхенчхані олімпійським чемпіоном із фристайлу в акробатичних стрибках став Олександр Абраменко. Що цей гучний успіх не був випадковим, атлет через рік підтвердив на чемпіонаті світу з фристайлу і сноубордингу, який триває в Сполучених Штатах Америки. В суперфіналі змагань судді оцінили стрибок Олександра 126,24 балами, які принесли йому титул віце-чемпіона світу. Переміг же росіянин Максим Буров, третє місце виборов швейцарець Ной Рот.

Срібна медаль стала для Олександра першою нагородою світових чемпіонатів. Так само, як і для сноубордистки Аннимарі Данчі, яка кількома днями раніше на цьому ж світовому форумі виборола титул віце-чемпіонки в паралельному слаломі. У фіналі наша сноубордистка програла 0,85 секунди Джулі Зогг зі Швейцарії.

Також не можна не зазначити, що медаль Аннимарі стала для України першою в цій дисципліні. Кваліфікувавшись до фінальних заїздів п’ятнадцятою, дівчина перед вирішальним стартом за «золото» зуміла випередити трьох конкуренток. Відзначилася співвітчизниця і в паралельному гігантському слаломі, виборовши шосте місце.

На фото: віце-чемпіони світу Аннамарі ДАНЧА і Олександр АБРАМЕНКО.

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