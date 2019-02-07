Радикальний і ще радикальніший

ЦВК відмовилася зареєструвати кандидатом у президенти очільника Партії захисників України Тараса Костанчука.

А все тому, що він у своїй передвиборній програмі пропонував ввести смертну кару для держслужбовців, яких зловили на корупції, державній зраді або крадіжці державної власності.

В Центрвиборчкомі вирішили, що це заклик до агресії та насильства. І відмовили в реєстрації.

Спершу мені подумалося, що радикальних кандидатів у президентських перегонах у нас достатньо. Тому ще радикальнішого в ЦВК не захотіли. А потім стало зрозуміло — якщо такого кандидата і справді українці вибрали б, то в разі реалізації його програми одиниці з чиновників у живих залишилися б. Напевно, у ЦВК такого розвитку сценарію побоялися.

А дарма. Як показує досвід, мало хто свої обіцянки після виборів виконує. Та й навіть якби зловили того державного службовця на грішнім ділі й завели до суду, то не треба забувати, що український суд — найгуманніший у світі. У кращому випадку порушники відбулися б електронними браслетами, у гіршому — вийшли би під заставу. Наші судді корупціонерів і хапуг в образу не дадуть.

Христина КІНЖИБАЛО,

студентка факультету філології та журналістики ТНПУ ім. В. Гнатюка.

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