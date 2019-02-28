Районна першість аматорів

Минулої неділі стартувала першість Гусятинського району з волейболу серед чоловічих команд. Зональні турніри відбулися в спортивних школах Хоросткова і районного центру.
У першому з них право посперечатися за нагороди змагань вибороли аматори з Копичинців і господарі майданчика. А в Гусятині свою перевагу над іншими конкурентами довели команди газокомпресорної станції і села Личківців.
Районне комунальне підприємство «ФСТ «Колос — спорт для всіх» запрошує любителів гри над сіткою на фінальний турнір, який відбудеться в неділю, 10 березня, в Гусятинській ДЮСШ.
А. КУЗИК,
директор підприємства.
Фото з архіву автора