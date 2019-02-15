Шахові баталії майбутніх медиків

Всеукраїнські фізкультурно-оздоровчі старти «Спортивна зима» не оминули і студентів вищого навчального закладу «Медичний коледж». Тернопільський обласний центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» та адміністрація приватного вишу організували для них шахові турніри серед юнаків і дівчат.

У суперечці юнаків не було рівних прихильникам древньої гри зі спеціалізації «Стоматологія ортопедична». Перемогу відсвяткував другокурсник Вадим Середа. Друге місце в третьокурсника В’ячеслава Захарчука, третє — в першокурсника Тараса Шилівського.

Натомість серед дівчат доволі несподівано тон задали першокурсниці зі спеціальності «Медсестринство». Подвійну перемогу здобули Мар’яна Сиско і Ярина Процик. Майбутнім же фармацевтам Марії Кіндзерській та Соломії Соловей довелося задовольнитися третім і четвертим місцями.

Переможці і призери відзначені медалями, грамотами, нагородною атрибутикою з логотипом «Спорт для всіх», призами від спонсора змагань — торгової марки «Сицилія».

Фото з архіву організаторів