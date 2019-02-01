Стипендія від Президента України

Учора стало відомо, що указом Президента України призначено стипендії видатним спортсменам із параолімпійських і дефлімпійських видів спорту та їхнім тренерам. Серед тих, хто її заслужив, і чемпіон XII зимових Параолімпійських ігор 2018 року з біатлону, майстер спорту міжнародного класу Тарас Радь.

Студент факультету фізичного виховання Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка, вихованець тернопільських «Інваспорту» і ДЮСШ «Інваспорт» упродовж цього року щомісяця отримуватиме по п’ятнадцять тисяч гривень.

Приємна звістка, до речі, застала як самого підопічного заслуженого тренера України Віктора Федорчака, так і його партнерів по національній параолімпійській збірній України з лижних перегонів та біатлону в Італії, куди вони поїхали на навчально-тренувальний збір відразу після успішного виступу на другому етапі Кубка світу в шведському Естерсунді.

Відпочивати, так би мовити, ніколи. Адже з 15 по 24 лютого в канадському місті Принс Джордж відбудеться цьогорічний чемпіонат світу з лижних перегонів та біатлону. І Тарас Радь — один із тих, на кого роблять ставку наставники збірної. Адже на двох стартових етапах Кубка світу у вже згаданому Естерсунді, а перед тим — у фінському Вуокатті сім разів піднімався на п’єдестал пошани. «Золота», щоправда, поки не завоював. Однак сподіватимемося, що на світовому чемпіонаті його надзвичайно напружена в цьому сезоні суперечка з американцем Даніелем Гноссеном хоча би раз завершиться на користь співвітчизника.

Щасти тобі, Тарасе!

Фото з архіву тернопільського «Інваспорту»