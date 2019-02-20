У парі і фаворит братів не здолає

Минула неділя стала для Гусятина по-справжньому тенісним днем. Чотири десятки прихильників малої ракетки з одинадцяти населених пунктів зібралися в спортивному залі місцевого коледжу Тернопільського національного технічного університету імені І. Пулюя, аби посперечатися за нагороди організованої комунальним підприємством «ФСТ «Колос — спорт для всіх» першості району з настільного тенісу.

Найбільш азартними, як і очікувалося, стали чоловічі баталії, під час яких кожен із 23-х учасників змушений був зачохлити ракетку, зазнавши другої за турнір поразки. Втім переможець Анатолій Тимків з Копичинців так і не дозволив жодному з конкурентів себе засмутити. Зате двоюрідні брати Іван Голич і Петро Іванків зі Старого Нижбірка, які вибороли друге-третє місця, зуміли взяти реванш у фаворита особистої першості в парному розряді, здолавши його у вирішальному двобої разом з Анатолієм Гречанівським. А третім фінішував ще один дует з Копичинців у складі Юрія Шпікули і Петра Дорогого.

Разом із братами за честь Старого Нижбірка гідно постояла й Олена Калугіна, якій не було рівних у жіночому турнірі. Двоє ж інших призових місць дісталися студенткам коледжу Діані Попелишин і Анастасії Колтуцькій з районного центру. Натомість суперечка юнаків віком до шістнадцяти років, мабуть, засвідчила, що настільний теніс молодь більше полюбляє в селах, аніж у райцентрі чи в містах. Переміг Роман Дяк із Личківців. За ним — Назар Слівінський з Вільхівчика та Олег Кіндзер зі Старого Нижбірка.

Переможці і призери нагороджені медалями і грамотами районного комунального підприємства «ФСТ «Колос — спорт для всіх». Організатори щиро вдячні за допомогу в проведенні змагань директорові Гусятинського коледжу Тернопільського національного технічного університету імені І. Пулюя Костянтинові Зеленському.

А. КУЗИК.

Фото з архіву автора