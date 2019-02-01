Удалися на славу зимові забави

Зима — найвеселіша і найцікавіша пора для усіх дітей. А ще — це час дивовижних новорічно-різдвяних дійств та активного відпочинку.

Тож під час зимових канікул фахівці Тернопільського міського центру фізичного здоров’я населення проводили спортивно-розважальні старти «Зимові забави». А завершили спортивний січень аналогічними стартами на «єлисейських полях» парку імені Т. Г. Шевченка.

До програми святкового дійства увійшли розваги на будь-який смак. Після запальної танцювальної розминки для дітей та дорослих фахівці центру запросили всіх охочих узяти участь у спортивно-розважальних стартах для дошкільнят і школярів, сімейних забавах для дорослих. Наостанок же — не менш азартний сімейний хокей і конкурс малюнка на снігу.

Подарунки для учасників забав підготували мережа експрес-маркетів «Сім-23», торгові марки «Хомка» і «Ласунка», мережа магазинів «Спортландія», а також «Юридичне бюро». Часу нудьгувати не мали ні діти, ні дорослі.

Фото Тернопільського міського центру фізичного здоров’я населення