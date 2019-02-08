Як довго зберігати первинні документи

Нагадування від головного управління ДФС у Тернопільській області. Фізичні особи — підприємці, які є платники єдиного податку першої-третьої груп, зобов’язані забезпечити зберігання первинних документів, на підставі яких заповнювалися дані Книги обліку доходів або Книги обліку доходів та витрат, що використовувалися для складання податкової декларації платника єдиного податку, або інші первинні документи, які використовуються для складання податкової звітності з інших податків і зборів — у разі їх сплати.

Такі первинні документи зберігаються не менш як 1095 днів із дня подання податкової декларації платника єдиного податку — фізичної особи — підприємця або іншої податкової звітності, для складення якої вони використовуються. А в разі ліквідації платника податків документи за період його діяльності — не менш як 1095 днів, що передували даті його ліквідації, які зберігалися в органі ДФС, в установленому законодавством порядку передаються органом ДФС до архіву.

За незабезпечення зберігання первинних документів до платників єдиного податку можуть бути застосовані штрафи відповідно до пункту 121.1 статті 121 Податкового кодексу раїни, зокрема, незабезпечення платником податків зберігання первинних документів, облікових та інших регістрів, бухгалтерської та статистичної звітності, інших документів з питань обчислення і сплати податків та зборів протягом установлених статтею 44 Кодексу строків їх зберігання та/або ненадання платником податків контролюючим органам оригіналів документів (крім документів, отриманих з Єдиного реєстру податкових накладних) чи їхніх копій при здійсненні податкового контролю у випадках, передбачених Кодексом, — тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 510 гривень.

Ті самі дії, вчинені платником податків, до якого протягом року було застосовано штраф за таке саме порушення, тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 1020 гривень.

Згідно з пунктом 297.3 статті 297 Кодексу платник єдиного податку виконує передбачені ним функції податкового агента в разі нарахування (виплати, надання) оподатковуваних податком на доходи фізичних осіб доходів на користь фізичної особи, яка перебуває з ним у трудових або цивільно-правових відносинах. Норми пункту 297.3 статті 297 Податкового кодексу не поширюються на фізичних осіб — підприємців — платників єдиного податку четвертої групи.

При відсутності первинних документів на товари (роботи, послуги), придбані платником єдиного податку, в разі виявлення факту щодо неутримання податку на доходи фізичних осіб при виплаті доходу громадянам до платників податків застосовуються штрафні санкції, як до податкового агента, передбачені пунктом 127.1 статті 127 Кодексу, та на суму грошового зобов’язання, визначеного контролюючим органом за результатами податкової перевірки, нараховується пеня згідно з підпунктом 129.1.1 пункту 129.1 статті 129 Податкового кодексу.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області