Їй — ставка, йому — зарплата

На Теребовлянщині керівник навчального закладу працевлаштував особу, що перебувала за кордоном, й отримував за неї зарплатню.

Як повідомили в прокуратурі Тернопільської області, зловмисник, знаючи, що місцева жителька ще у 2010 році виїхала за кордон, без її згоди працевлаштував жінку в школі. Керівник навчального закладу видав відповідний наказ про прийняття її на роботу. Впродовж чотирьох років у табелі обліку робочого часу в закладі проставляли фіктивні відмітки й нараховували заробітну плату. Загалом директор привласнив понад 25 тисяч гривень чужої зарплатні.

Наразі триває досудове слідство за ч. 1 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

Підготувала Н. РОМАНЮК

Фото з вільних джерел