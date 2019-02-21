Зміни в положенні про ведення касових операцій

Повідомлення від головного управління ДФС у Тернопільській області. 15 лютого 2019 року набрала чинності постанова Правління Національного банку України від 12 лютого 2019 року за номером 37 «Про затвердження Змін до Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні».

Цією постановою внесено зміни до Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 29 грудня 2017 року за номером 148 із змінами, відповідно до яких, зокрема:

— уточнено норми щодо визначення понять відокремлені підрозділи та оприбуткування готівки суб’єктами господарювання;

— розширено перелік випадків, на які не поширюються обмеження готівкових розрахунків між суб’єктами господарювання та фізичними особами в розмірі 50000 гривень. Наразі такі обмеження не поширюються на виплати, пов’язані з оплатою праці, та на використання готівкових коштів із фонду оперативно-розшукових (негласних слідчих) дій;

— внесено зміни до порядку встановлення ліміту каси небанківським фінансовим установам, які отримали ліцензію на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків, та, крім операцій з приймання готівки для подальшого її переказу, здійснюють видачу переказів готівкою. Такі установи установлюють ліміт каси з урахуванням особливостей їхньої діяльності та режиму роботи в сумі, необхідній для забезпечення своєчасного та в повному обсязі виконання зобов’язань з виплати сум переказів за першою вимогою отримувача.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області