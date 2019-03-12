Чемпіон! І цим усе сказано

На екваторі чемпіонату світу з біатлону, який ще минулого четверга розпочався в шведському Естерсунді, прихильники одного з найпопулярніших зимових видів спорту з усієї планети мають повне право зробити висновок про те, що головні старти сезону не стануть тріумфом однієї людини — незаперечного лідера чоловічих перегонів, норвежця Йоханнеса Тінгнеса Бьо. І винен у цьому передусім лідер та капітан збірної України, наш земляк Дмитро Підручний.

Ще під час першого змагального дня, коли визначалися лауреати змішаної естафети, стало зрозуміло, що з наших співвітчизників на пік форми перед світовою першістю вдалося вийти хіба двом тернопільським стріляючим лижникам. На стартовому етапі Анастасія Меркушина відпрацювала з максимальною самовіддачею, передавши естафету Віті Семеренко четвертою з незначним відставанням від лідера.

На жаль, остання, як і Артем Прима на третьому етапі, молодшу подругу не підтримала. І Дмитро Підручний, як це вже не раз у цьому сезоні бувало, змушений був боротися лише за те, аби підняти команду на якомога вищу позицію з аж ніяк не почесної чотирнадцятої. Вдалося йому ледве не на всі сто. Адже на завершальному відрізку відвоював сьоме місце в уславленого французького біатлоніста Мартена Фуркада.

Біатлонні спринти, в яких першими з’ясували стосунки жінки, оптимізм від виступу двох наших земляків дещо пригасили. Найкращою серед українок очікувано стала Анастасія Меркушина. Однак 28-ма підсумкова позиція, звісно, не та, на яку вітчизняні вболівальники сподівалися. Особливо з огляду на те, що до залікової зони пробилася ще тільки Валентина Семеренко, яка фінішувала слідом за нею, а в Юлії Джими й Віти Семеренко справи і геть були кепськими. Молодша з олімпійських чемпіонок опинилася лише на 54-му місці, вирішивши пізніше не стартувати в гонці переслідування, а Віта з її 76-ю позицією до неї взагалі не потрапила.

Але ж мало завітати свято і на вулицю українських біатлоністів, вельми розчарованих украй невдалими виступами в цьому сезоні. І прелюдією до нього став чоловічий спринт. Усе ще переконаний, ніби загіпнотизував своїми тріумфальними звитягами всіх без винятку конкурентів, Йоханнес Бьо своє друге «золото» на чемпіонаті завоював навіть з одним колом штрафу. Троє ж претендентів на дві інші медалі були влучними і все вирішили буквально на завершальних метрах дистанції. Після фінішу француза Кантена Фійона Майє навздогін за ним кинувся Дмитро Підручний. І з чотирьох секунд відставання не зміг відіграти лише 0,3(!) останньої з них. Гірко, без сумніву, було на душі, коли знаєш, що віддав боротьбі всі сили, а медалі не завоював через програну навіть не мить, а її частинку. Бо невдовзі обох приблизно на три секунди перевершив росіянин Олександр Логінов.

Утім крилатий вислів про те, що спорт — це не тільки перемоги, а й поразки, зовсім не банальність. Лише тим із спортсменів, хто пізнав як злети, так і падіння, до снаги піднятися на вершину. Навіть тоді, коли в суперниках у тебе сам Йоханнес Бьо, який три чверті дистанції гонки переслідування вигравав у найближчих конкурентів майже хвилину. Стартувавши минулої неділі четвертим і промахнувшись відразу два рази на першій стрільбі лежачи, Дмитро Підручний боротьби не припинив, зосередившись на тому, аби весь час перебувати в лідируючій групі.

У цьому, мабуть, і є вища спортивна справедливість. Біатлонна лотерея на останньому вогневому рубежі стоячи, очевидно, покарала Йоханнеса за те, що вже подумки приміряв шкуру третього, не вбитого поки «ведмедя». Три промахи, зайві 450 метрів дистанції і переслідувачі, серед яких був Дмитро Підручний, отримали реальний шанс випередити норвежця. Як усе було далі, вболівальники, без сумніву, вже знають. Сталевими виявилися нерви тільки в Дмитра. Настільки, що Йоханнес Бьо, який вирушив на завершальний відрізок через 15 секунд після українця, не мав жодних шансів його наздогнати. Адже того, хто прагне досягти омріяного, не здатні перемогти навіть швидші на дистанції суперники. Вперше в історії чоловічого біатлону українець Дмитро Підручний став чемпіоном світу! А Йоханнес Бьо, як бачите на фото сайту Федерації біатлону України, десь там позаду.

Молодець і Анастасія Меркушина, яка кількома годинами раніше зуміла піднятися з 28-го спринтерського місця на п’ятнадцяте в гонці переслідування. Геть песимізм! Сподіваймося нових звершень від українців. Учора і сьогодні на чемпіонаті світу — індивідуальні гонки.