Де знайти резерви податкових надходжень

Сьогодні в Тернопільському центрі розвитку місцевого самоврядування відбувся навчальний семінар на тему: «Встановлення та ефективність управління місцевими податками та зборами». На нього запросили фінансистів, головних бухгалтерів територіальних громад, а також посадовців органів місцевого самоврядування, які задіяні в бюджетоформуючому процесі.

Оскільки в умовах децентралізації відповідальність за наповнення місцевих бюджетів несуть самі громади, то питання податкових надходжень, які є основою фінансової спроможності територіальних громад, було актуальним та широко обговорюваним. Відтак метою семінару був розгляд інструментів об’єднаних громад щодо збільшення власних надходжень до бюджету, підвищення податкової грамотності посадовців.

Основними спікерами на семінарі виступили фахівці та посадовці головного управління ДФС у Тернопільській області — начальник управління погашення боргу Михайло Манастирський, заступник начальника управління — начальник відділу адміністрування акцизного податку та контролю за обігом марок акцизного податку управління контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів Галина Яремко, начальник відділу адміністрування екологічного податку, рентної плати та місцевих податків і зборів управління податків і зборів з юридичних осіб Оксана Мартинович і головний державний інспектор відділу аналізу та прогнозування надходжень податків та зборів з фізичних осіб та єдиного внеску та розгляду звернень платників податків управління податків і зборів з фізичних осіб Віктор Орнатовський.

Фахівці фіскального відомства детально розповіли присутнім про нюанси наповнення бюджету податком на доходи фізичних осіб, сплати єдиного податку, військового збору та єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Лектори також звернули увагу на особливості справляння туристичного збору, плати за землю, акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів. Згадали і про важливість легального здійснення підприємницької діяльності та офіційного працевлаштування найманих працівників. Адже належна сплата податків — це основа наповнення бюджетів громад та запорука соціального економічного розвитку.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області