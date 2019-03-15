Довіра до влади

У першій половині лютого 2019 року Центр ім. О. Разумкова проводив соціологічне опитування в усіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької і Луганської областей. З’ясувалося, що українці найбільше не довіряють: Верховній Раді України — 82% опитаних, судовій системі — 78%, політичним партіям — 77%, Президенту України — 71%, прокуратурі — 70%, уряду і банкам — 68%. Найчастіше наші співвітчизники висловлюють довіру: волонтерським організаціям — 67 відсотків опитаних, Збройним силам — 62%, Держслужбі з надзвичайних ситуацій — 61%, церкві — 61%, добровольчим батальйонам — 57%. Українським засобам масової інформації довіряють 49 відсотків опитаних, не довіряють — 43%. Як відомо, найбільший вплив на владу здійснюється через вибори. Виборчий бюлетень інколи буває сильнішим за кулю. Так вважав Авраам Лінкольн — 16-й президент США. В Україні більшість населення живе за межею бідності, але наші виборчі кампанії одні з найдорожчих у світі. Тому серед нинішн іх кандидатів у президенти, як правило, представники великого бізнесу. Вони фактично смітять грішми. Великих патріотів і яскравих особистостей там майже нема є. Український народ має можлив ість довести свою мудрість, тобто визнання і дотримання ним Божих заповідей, норм моралі. Орест ЗВАРИЧ.